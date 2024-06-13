В ХМАО прохожие устроили конфликт с уличными музыкантами, игравшими возле мечети

На набережной Оби в Нижневартовске произошел конфликт между группой прохожих и уличными музыкантами. Мужчины потребовали барабанщика и исполнительницы переместиться дальше от мечети, чтобы не мешать намазу, передал журналист URA.
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