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Царьград

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В Плесецком округе водителей предупредили о выходе лосей на трассы

В Плесецком округе водителей предупредили о выходе лосей на трассы

Власти Плесецкого округа предупредили водителей об участившихся выходах лосей на дороги и напомнили, что столкновение с животным на высокой скорости может привести к тяжелым травмам или гибели людей.

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