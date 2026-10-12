В Плесецком округе водителей предупредили о выходе лосей на трассы

Власти Плесецкого округа предупредили водителей об участившихся выходах лосей на дороги и напомнили, что столкновение с животным на высокой скорости может привести к тяжелым травмам или гибели людей.
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Лосей тоже будем отстреливать?