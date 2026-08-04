Земля ушла из-под ног: тротуар внезапно провалился под женщиной

Женщина провалилась в образовавшуюся яму, после чего очевидцы помогли ей выбраться. Пострадавшую доставили в больницу с травмами, включая повреждения лица, после чего власти начали проверку состояния участка дороги.
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