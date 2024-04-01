Эрдоган признал поражение своей партии на прошедших местных выборах

РИАМО – 1 апр. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально признал, что его Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела поражение на прошедших в воскресенье местных выборах, сообщает «Интерфакс».
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