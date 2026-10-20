Пять новых станций метро откроют на территории Одинцовского округа до 2035 года. Они появятся на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 километров.
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