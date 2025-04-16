Новый дом по программе реновации возвели на Никитинской улице

Новый жилой комплекс был построен в рамках программы реновации в Восточном административном округе рядом со станцией метро «Измайловская», сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
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