Новый дом по программе реновации возвели на Никитинской улице

Новый жилой комплекс был построен в рамках программы реновации в Восточном административном округе рядом со станцией метро «Измайловская», сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.