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Царьград

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В Новосибирской области зимой может начаться дефицит картофеля

В Новосибирской области зимой может начаться дефицит картофеля

В Минсельхозе региона сообщили о низком качестве урожая 2024 года.В Новосибирской области зимой и весной 2025 года может появиться дефицит картофеля.

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