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Порядка 2 млрд рублей привлечено на решение проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области благодаря МИПам

Порядка 2 млрд рублей привлечено на решение проблем обманутых дольщиков в Новосибирской области благодаря МИПам

Проблемы порядка двух десятков долгостроев Новосибирской области решаются правительством региона благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму уже порядка 2 млрд рублей.

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