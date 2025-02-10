🇨🇳🇰🇷 Почему китайский лидер хочет посетить Южную Корею? На фоне политического кризиса в Южной Корее начинают проглядываться предпосылки к улучшению отношений между властями страны и китайским руководством.
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🇨🇳🇰🇷 Почему китайский лидер хочет посетить Южную Корею? На фоне политического кризиса в Южной Корее начинают проглядываться предпосылки к улучшению отношений между властями страны и китайским руководством.
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