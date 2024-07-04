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Фриц о конфликте с Риндеркнешем: «Когда кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы меня задеть, я не собираюсь мириться»

Фриц о конфликте с Риндеркнешем: «Когда кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы меня задеть, я не собираюсь мириться»

На «Ролан Гаррос»-2023 зрители пять минут освистывали Фрица после победы над Риндеркнешем. Перед их матчем на «Уимблдоне» Риндеркнеш сказал: «Атмосфера будет тише, чем на «Ролан Гаррос»-2023, поэтому он не будет так сильно ныть».

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