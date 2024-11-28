Врач посоветовала россиянам сократить прогулки в мороз до 30 минут

При еще более существенном похолодании – до 15 минут Оптимальная продолжительность прогулки в мороз — от 20 до 30 минут, а при температуре ниже -15°C время стоит сократить до 15–20 минут, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.