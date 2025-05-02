Стамате: «Демократию невозможно консолидировать недемократическими методами»

Независимый депутат Олеся Стамате заявила в интервью телеканалу Cinema 1, что не считает себя вправе оценивать добросовестность действующей власти в сфере правосудия, предоставляя право давать эту оценку гражданам.
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