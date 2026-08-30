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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Эдмонтона» Андерсен пропустит старт сезона НХЛ, заявил генменеджер клуба

Генеральный менеджер « Эдмонтона » Стэн Боумэн заявил, что голкипер команды Фредерик Андерсен и форвард  Мэттью Савой пропустят старт сезон из-за травм.

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