Из техникума – на завод: как ГАЗ готовит кадры в рамках программы «Профессионалитет»

Сотрудники Горьковского автомобильного завода стали героями сюжета НТВ, посвященного федеральной образовательной программе «Профессионалитет», в рамках которой ГАЗ сотрудничает с Нижегородским автомеханическим техникумом (НАМТ).
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