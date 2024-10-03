Министерство иностранных дел России систематически передает Управлению верховного комиссара ООН по правам человека информацию о правонарушениях, совершенных Вооружёнными силами Украины, однако реакции на эти сообщения нет.
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