🇮🇷🇷🇺🛰 На днях иранские СМИ сообщили о том, что Россия может оказать Исламской республике поддержку с отправкой космических аппаратов на низкую околоземную орбиту.
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🇮🇷🇷🇺🛰 На днях иранские СМИ сообщили о том, что Россия может оказать Исламской республике поддержку с отправкой космических аппаратов на низкую околоземную орбиту.
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