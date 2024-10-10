Фигурантами дела экс-главы Минздрава Ильмиева стали шесть главврачей

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева и семи других лиц, включая шесть главных врачей и одного главного бухгалтера.
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