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«Волосы выпали, грудь отрезали, перестаешь себе казаться женщиной». Фотограф Ольга Павлова о том, как искусство помогает пережить рак - «Общество»

«Волосы выпали, грудь отрезали, перестаешь себе казаться женщиной». Фотограф Ольга Павлова о том, как искусство помогает пережить рак - «Общество»

«Химия была, но мы расстались» — так называется выставка в московском метро на станции Каширская. Это 40 фотографий женщин со всей России, которые столкнулись с онкологическими диагнозами и выжили.

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