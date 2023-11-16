RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых российскими гражданами в январе — июне 2023 года, возросло на 50,2% по сравнению с показателями, зафиксированными ранее, и стало рекордным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх