РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершённых российскими гражданами в январе — июне 2023 года, возросло на 50,2% по сравнению с показателями, зафиксированными ранее, и стало рекордным.
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