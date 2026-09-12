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ВВС Украины используют бортовые пушки из-за нехватки ракет

ВВС Украины используют бортовые пушки из-за нехватки ракет

Летчики ВВС Украины все чаще используют бортовые пушки истребителей F‑16 для отражения российских ударов из-за нехватки ракет класса «воздух — воздух».

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