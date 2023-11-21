На серовский тракт вышли дополнительные экипажи ГИБДД

ГИБДД усилила патрулирование в районе Нижней Туры на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, это связано с ухудшением погодных условий – в регионе сегодня наблюдаются сильные снегопады.
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