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На серовский тракт вышли дополнительные экипажи ГИБДД

На серовский тракт вышли дополнительные экипажи ГИБДД

ГИБДД усилила патрулирование в районе Нижней Туры на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, это связано с ухудшением погодных условий – в регионе сегодня наблюдаются сильные снегопады.

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