Восемь стран поборются за право провести следующие «Игры Будущего»: как развивается классический и цифровой спорт в РФ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин рассказали о достижениях и перспективах российского спорта на пленарной сессии, посвященной открытию «Игр Будущего».
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