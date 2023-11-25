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Парламентская газета

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Многоквартирные дома не хотят оставлять без коммунального обслуживания

Многоквартирные дома не хотят оставлять без коммунального обслуживания

Сейчас управляющие компании, подавая заявление в Госжилнадзор о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по обслуживанию многоквартирных домов, ждут решения до тридцати дней.

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