Гидрометцентр обещает похолодание в центральной России к 22 июля 2021

На этой неделе жителей центра Европейской России ожидает долгожданное похолодание. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, будет около 27-29 градусов тепла, а к четвергу, 22 июля, столбики термометров в регионе опустятся до +17-20 C.