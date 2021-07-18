Комсомольская правда

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Гидрометцентр обещает похолодание в центральной России к 22 июля 2021

Гидрометцентр обещает похолодание в центральной России к 22 июля 2021

На этой неделе жителей центра Европейской России ожидает долгожданное похолодание. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, будет около 27-29 градусов тепла, а к четвергу, 22 июля, столбики термометров в регионе опустятся до +17-20 C.

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