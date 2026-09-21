Здание Знаменской администрации в Орловской области пострадало от дрона ВСУ

Губернатор Орловской области в ходе прямого эфира раскрыл детали ночной атаки ВСУ на регион. По словам главы региона, от вражеского дрона пострадало здание Знаменской администрации.
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