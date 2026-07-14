«Самовары» Путина: Смогут ли мини-НПЗ сбить накал топливного кризиса?

Александр Фролов: «Скорее всего, будет узаконена нелегальная переработка прямогонного бензина, на двигателях это скажется по-разному» Ирина Мишина Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Малому и среднему бизнесу разрешат производить бензин.
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