БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 605 подписчиков

«Самовары» Путина: Смогут ли мини-НПЗ сбить накал топливного кризиса?

«Самовары» Путина: Смогут ли мини-НПЗ сбить накал топливного кризиса?

Александр Фролов: «Скорее всего, будет узаконена нелегальная переработка прямогонного бензина, на двигателях это скажется по-разному» Ирина Мишина Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Малому и среднему бизнесу разрешат производить бензин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии