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Мировое обозрение

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General Motors рассматривает возможность сокращения расходов на Cruise

General Motors рассматривает возможность сокращения расходов на Cruise

В начале октября один из прототипов беспилотных такси в Сан-Франциско стал соучастником наезда на пешехода, компания Cruise с тех пор свернула их тестирование по всей территории США, но недавно заявила, что готовит перезапуск сервиса в одном из городов страны.

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