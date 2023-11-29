General Motors рассматривает возможность сокращения расходов на Cruise

В начале октября один из прототипов беспилотных такси в Сан-Франциско стал соучастником наезда на пешехода, компания Cruise с тех пор свернула их тестирование по всей территории США, но недавно заявила, что готовит перезапуск сервиса в одном из городов страны.
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