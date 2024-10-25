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Боуз: Зеленский знает, что с наступлением мира его диктатуре придет конец

Боуз: Зеленский знает, что с наступлением мира его диктатуре придет конец

Владимир Зеленский осознает, что в случае перемирия и проведения выборов на Украине его диктатура потерпит крах, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя в соцсети Х* слова российского президента Владимира Путина о нежелании Киева, не взирая на потери ВСУ, начинать переговоры из-за неготовности проводить выборы.

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