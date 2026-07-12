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Мостовой назвал Францию фаворитом матча с Испанией

Мостовой назвал Францию фаворитом матча с Испанией

Сборные Франции и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата мира — 2026. Действующие вице-чемпионы мира против самой стабильной команды последних лет, Килиан Мбаппе против Ламина Ямаля, Дидье Дешам против Луиса де ла Фуэнте.

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