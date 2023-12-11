Дефицит работников сферы ЖКХ может достигнуть 50%

Галина Светлая

А эти поросята бросающие окурки где попало зажрались. Трудно в пепельницу бросить? Или в урну? Привыкли свинячить. Таких уже не перевоспитаешь, а от дворников чистоту требуют.дворник убрал возле дома, а через час свинки в человеческом облике опять нагадили. Так ему что за каждым бегать? Совесть то у людей есть?. Ведь видят, что чисто, так будто назло насвинячат. Я тоже за то, что бы дворники были наши, местные.Только хоть кого поставь, а свиннство побеждает. И русскому дворнику это вряд ли понравиться, когда его труд не ценят. Начинать надо с себя.