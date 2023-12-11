(значит русских нанимать будут) Такой прогноз сделала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Дефицит работников сферы ЖКХ может достигнуть 50%
Комментарии
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Алексей Смирнов
Где будет дефицит? В нашем городке чёрных в жкх нет, а в Москве планктона офисного до еб..ни матери, найдут кому лопату с метлой вручить.
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11 час.
Галина Светлая
А эти поросята бросающие окурки где попало зажрались. Трудно в пепельницу бросить? Или в урну? Привыкли свинячить. Таких уже не перевоспитаешь, а от дворников чистоту требуют.дворник убрал возле дома, а через час свинки в человеческом облике опять нагадили. Так ему что за каждым бегать? Совесть то у людей есть?. Ведь видят, что чисто, так будто назло насвинячат. Я тоже за то, что бы дворники были наши, местные.Только хоть кого поставь, а свиннство побеждает. И русскому дворнику это вряд ли понравиться, когда его труд не ценят. Начинать надо с себя.
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9 час.
Владимир Алтайцев
С нечистью поганой не общаюсь.Только фашисты ставят себе на знамёна волка. В геральдике волк это презренное животное.
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5 час.
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