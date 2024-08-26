Симоньян заявила, что Дуров отдаст ключи шифрования от Telegram

Медиаменеджер предупредила о последствиях задержания основателя мессенджера Задержанный во Франции гендиректор Telegram Павел Дуров передаст силовикам ключи шифрования от мессенджера, считает главред RT Маргарита Симоньян.
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