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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапова о поражении от Павлюченковой на AO: «Поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в 3-м сете я давно не видела»

Потапова о поражении от Павлюченковой на AO: «Поздравляю Настюшу и одновременно восхищаюсь ей. Такого режима «ураган» в 3-м сете я давно не видела»

Во втором круге она проиграла Анастасии Павлюченковой – 6:7(2), 6:2, 2:6. «Пускай это не самое мое длительное нахождение на «Шлеме», но я горжусь собой.

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