В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу по теме контроля вооружений

Global look press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos В последние месяцы Китай продемонстрировал готовность к диалогу с США по теме распространения вооружений и контроля над ними, заявил 9 июня советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с CBS News.
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