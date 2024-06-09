В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу по теме контроля вооружений

Global look press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos В последние месяцы Китай продемонстрировал готовность к диалогу с США по теме распространения вооружений и контроля над ними, заявил 9 июня советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с CBS News.