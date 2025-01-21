Таинственные обряды и побег от слона: как звезды провели новогодние каникулы

Как звезды шоу-бизнеса провели новогодние каникулы? И сколько денег они потратили? Кто лепил снеговиков, а кому пришлось убегать от разъяренного слона? Зачем Ксения Бородина вымазала своего жениха в грязи? И из-за чего телеведущая осталась недовольна своим отдыхом? С кем плавала в океане певица МакSим? И почему Анастасия Волочкова встретила новый год не на любимых Мальдивах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».