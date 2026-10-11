QUANTORA WEEKLY NOTE | October 12, 2026 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! Quantora QUANTORA WEEKLY NOTE Week of October 12, 2026 ES1! · S&P 500 E-mini Futures The market beyond price.
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