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Вечерний Новосибирск

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Сто пятьдесят новых остановок до конца года появятся в Новосибирске

Сто пятьдесят новых остановок до конца года появятся в Новосибирске

Остановки общественного транспорта изменят свой облик в Новосибирске. В областном центре начнется их массовое обновление.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Поставьте остановку на конечной 28 автобуса &quot;Северная корона&quot;, как  запустили маршрут , пассажиров в любую погоду высаживают прямо на газоны, грязь, сырость , лужи и т.д. Мало того, что неудобн6о выходить, особенно пожилым и инвалидам, так еще у пассажиров обувь портится. Просто издевательство!
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