Остановки общественного транспорта изменят свой облик в Новосибирске. В областном центре начнется их массовое обновление.
Сто пятьдесят новых остановок до конца года появятся в Новосибирске
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
rМ
ruslava Митькина
Поставьте остановку на конечной 28 автобуса "Северная корона", как запустили маршрут , пассажиров в любую погоду высаживают прямо на газоны, грязь, сырость , лужи и т.д. Мало того, что неудобн6о выходить, особенно пожилым и инвалидам, так еще у пассажиров обувь портится. Просто издевательство!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии