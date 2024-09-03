Сто пятьдесят новых остановок до конца года появятся в Новосибирске

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ruslava Митькина

Поставьте остановку на конечной 28 автобуса "Северная корона", как запустили маршрут , пассажиров в любую погоду высаживают прямо на газоны, грязь, сырость , лужи и т.д. Мало того, что неудобн6о выходить, особенно пожилым и инвалидам, так еще у пассажиров обувь портится. Просто издевательство!