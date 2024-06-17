В России планируется ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей

Российские власти могут ввести ограничения на перепродажу автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Согласно новым поправкам к законодательству, Госавтоинспекция получит право отказать в регистрации транспортного средства, приобретенного менее года назад, если его новый владелец не уплатит утилизационный сбор по коммерческому тарифу.