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Мировое обозрение

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Дочь Немцова Жанну заочно арестовали в Москве

Дочь Немцова Жанну заочно арестовали в Москве

Заочный арест — это, по сути, юридический фантом. Приговор есть, а человека нет. Но в случае с Жанной Немцовой этот фантом обретает вполне реальные очертания, которые меняют правила игры для сотен людей за рубежом.

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