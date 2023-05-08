Слово и дело

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Хасбик с друзьями попал в полицейский участок за опасную езду

Хасбик с друзьями попал в полицейский участок за опасную езду

Видеоблогер Хасбулла Магомедов, более известный под псевдонимом Хасбик, вместе с товарищами доставлен в отдел полиции Дагестана за опасную езду.

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