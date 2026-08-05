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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэджон Рондо о работе с молодежью: «Отрубил их от соцсетей, забираю телефоны. Ложимся спать в определенное время»

Экс-игрок НБА Рэджон Рондо заявил, что делает ставку на дисциплину в своей тренерской работе с молодежной командой.

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