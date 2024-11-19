Минобороны РФ: минувшей ночью в Ростовской области сбито 11 украинских БПЛА Украина продолжает ежедневно направлять на российские регионы беспилотники, несмотря на постоянные значительные их потери.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Минобороны РФ: минувшей ночью в Ростовской области сбито 11 украинских БПЛА Украина продолжает ежедневно направлять на российские регионы беспилотники, несмотря на постоянные значительные их потери.
Свежие комментарии