В этом году «Завод Москабель» освоил производство новой серии силовых кабелей среднего напряжения. Продукция предназначена для передачи и распределения электричества на промышленных площадках, в энергосистемах и на объектах транспортной инфраструктуры.
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