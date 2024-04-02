WION: русский «Джокер» – беспилотник, который обеспечит победу над ВСУ

Обновленная модификация этого БПЛА станет приговором для украинских дронов.Русская армия получит существенное преимущество в борьбе дронов с помощью обновленной модификации беспилотного аппарата «Джокер-10».
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