Россияне через «Госуслуги» женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. В 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод – 70 тысяч раз, сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.
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