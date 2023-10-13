Россияне через «Госуслуги» женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. В 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод – 70 тысяч раз, сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.