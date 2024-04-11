В Нальчике спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков

В рамках проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
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