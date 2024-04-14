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Украина как на ракетном полигоне: российский ВПК посмеялся над санкциями. Как Москва умудряется производить столько ракет?

Украина как на ракетном полигоне: российский ВПК посмеялся над санкциями. Как Москва умудряется производить столько ракет?

© Министерство обороны РФ Сегодня 8,4K прочитали Россия, находящаяся под санкциями, не только продолжает производить новые ракеты для ударов по ВСУ, но и ставит на вооружение новые их типы, пишет Reflex.

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