Школу, где выявили очаг кишечной инфекции, закрыли на неделю

В школе и пищеблоке выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В школе №683 в Приморском районе, где зарегистрировали очаг кишечной инфекции, выявили 11 случаев заражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии