Сергей Кравцов принял участие в расширенном заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в расширенном заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном вопросам образования.
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