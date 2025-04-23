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Сергей Кравцов принял участие в расширенном заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования

Сергей Кравцов принял участие в расширенном заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в расширенном заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященном вопросам образования.

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