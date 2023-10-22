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Еще раз о донатах ВСУ через "танчики"

Еще раз о донатах ВСУ через "танчики"

Один из создателей "Танков" писатель и разработчик Сергей Буркатовский (он же "Серб") дал разъяснение по поводу ситуации с донатами на ВСУ через "танчики"Ну, поскольку понеслось лайно по трубам насчет доната ВГ ВСУ, вынужден таки написать несколько фактов.

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