Белый дом отказал Украине в помощи ВС США при перехвате российских ракет

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирбине не стал обещать киевскому режиму поддержку со стороны ВС Соединенных Штатов в перехвате российски беспилотников и ракет в зоне СВО.
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